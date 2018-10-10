Fiyat etiketlerine ücret yerine özlü sözler yazdı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE\'de, market müdürü Fatih Tekin, işletmede bulunan reyonlardaki ürünlere ait fiyat etiketlerini kaldırıp, yerlerine özlü sözler yazdığı dövizleri koydu. Renkli kartonlara \'Biri gelir seni sen eder ama öyle biri gelir ki seni senden eder\', \'Kadınlar anlaşılmak için değil, yaşanmak içindir. Yaşanılacak kadın bulduysanız anlamak için vakit kaybetmeyin\' yazan Tekin, zamlar nedeniyle müşterilerinin bozulan moralini düzeltmeyi ve alışveriş yapanları gülümsetmeyi amaçladığını söyledi.

Kentteki markette müdür olarak görev yapan Fatih Tekin, döviz kurundaki dalgalanma sonrası bazı ürünlerin zamlanması nedeniyle müşterilerinin bozulan moralini düzeltmek için ilgi çeken uygulama başlattı. Tekin, marketin sebze- meyve reyonlarındaki ürünlere ait fiyat etiketlerini kaldırıp, yerlerine özlü sözler yazdığı dövizleri koydu. Tekin\'in \'Bir ayrılık sonrası dinlenen Yıldız Tilbe şarkısı kadar acı\', \'Biri gelir seni sen eder ama öyle biri gelir ki seni senden eder\', \'Kadınlar anlaşılmak için değil, yaşanmak içindir. Yaşanılacak kadın bulduysanız anlamak için vakit kaybetmeyin\', \'Aşık olduğunuz bir kızın geçmişi sizin için önemliyse geleceğinizi düşünmediğiniz bir kadına asla dokunmayınız\' yazdığı renkli kartonlar, müşterilerin ilgisini çekti.

\'ALIŞVERİŞİ ZEVKLİ HALE GETİRDİK\'

Uygulamayla zamlar nedeniyle müşterilerinin bozulan moralini düzeltmeyi ve alışveriş yapanları gülümsetmeyi amaçladığını belirten Fatih Tekin, \"Fiyat artışları, müşterilerimizin morallerini bozmuştu. Biz de psikolojilerini düzeltmek, onlara moral vermek ve alışverişi daha zevkli hale getirmek için böyle düzenlemeye geçtik. Yaptığımız uygulamaya, vatandaşlarımızın da çok hoşuna gitti. Gelip, selfie yapan ve sosyal medyasında paylaşanlar var. 2 günde bir yazıları değiştiriyoruz. Günlük yazıları takip eden de var\" diye konuştu.

\'GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR, AKŞAM YAZIYOR\'

Marketin sebze- meyve reyonunda görevli Mehmet Yılmaz\'ın gündüz çalıştığını, akşam duygularını döktüğü kağıtları etiketlerin yerine astıklarını dile getiren Tekin, \"Bir şekilde müşterimizi çekmek zorundayız. Arkadaşımızın kendine özgü bir şairliği var. Gündüz markette çalışıyor, akşamları da evinde kendi duygularını kağıtlara döküyor. Sabahları yeni yazılarla birlikte geliyor markete, vatandaşımız da bu uygulamadan memnun\" dedi.

\'YAZILARA İLGİ GÖSTERİYORLAR\'

İşletmede yer alan sözlerin bazılarının kendisine ait olduğunu anlatan Mehmet Yılmaz ise \"Daha önce de bu tarz bir uygulamayı kendi tezgahımda yapmıştım. Şu an için müşterilerimizin ilgisini çektiğimiz için memnunuz. Yazı yazarken insanların dikkatini çekebilecek kelimeler seçiyorum. \'Ne kadar anlamlı olursa o kadar dikkat çeker\' diye düşünüyorum. Müşterilerimizin tepkileri süper, bu fikrin kimden çıktığını merak ediyorlar, sürekli soruyor, bu yazılara ilgi gösteriyorlar\" diye konuştu.

‘GÜLEREK ALIŞVERİŞ YAPIYORUZ”

Müşterilerden Sena Günal, markette gülümseyerek alışveriş yaptıklarını belirterek, \"Uygulama epeydir var; çok dikkatimi çekmiş, beni gülümsetmişti. Yazılar ara sıra değişiyor. Bu uygulama da markete gelmek için bize ön ayak oluyor. Daha çok gençlere yönelik olsa da yaşlı insanların da dikkatini çekiyor. Sosyal medyadan paylaşıyoruz. Takip ediyoruz. Biber alırken Yıldız Tilbe\'nin şarkılarına atıfta bulunması hoşuma gidiyor. Gülümseyerek alışveriş yapmış oluyoruz\" dedi.



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