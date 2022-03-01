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Ekonomi

Fiyat İstikrarı Komitesi üçüncü kez toplanacak

Toplantı bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek

01 Mart 2022 10:34

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fiyat İstikrarı Komitesi’nin üçüncü toplantısı, Bakan Nureddin Nebati başkanlığında bugün saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

Fiyat İstikrarı Komitesi’nde, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler değerlendirilecek.

Toplantıda enflasyon gelişmeleri ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkileri masaya yatırılacak.

Ayrıca Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınacak.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirilecek. (AA)

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