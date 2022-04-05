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Ekonomi

Fiyat İstikrarı komitesi, Bakan Nebati başkanlığında 4. kez toplandı

Toplantıda enflasyon ile mücadele çalışmaları ve gıda arz güvenliği konuları ele alınacak

05 Nisan 2022 16:52

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında 4'üncü kez toplandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'ndeki toplantıda, mart ayı enflasyon verileri, ekonomik temellerle bağdaşmayan fiyat artışlarına karşı önlemler, enflasyon ile mücadele çalışmaları ve gıda arz güvenliği konuları ele alınacak.

Bakanlığın koordinasyonunda her ay düzenlenen toplantı, Bakan Nebati'nin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla basına kapalı gerçekleştiriliyor.

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