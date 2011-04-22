Fiyat 500 milyon dolar indi!

T24 - Genel maksat helikopterleri ihalesini T-70 modeli ile yarışan Amerikan Sikorsky kazandı. 109 adet helikopter için İtalyan Agusta Westland ile Sikorsky’nin yarıştığı 4 milyar dolarlık ihale, fiyat kırımı sonrasında 3.5 milyar olarak gerçekleşti.



Wikileaks belgesine göre Sikorsky çok daha önce kazanmıştı!



Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından açılan 109 adetlik genel maksat helikopteri ihalesinde kazanan, T-70 modeli ile yarışan Amerikan Sikorsky firması oldu. Yaklaşık 2.5 yıldır İtalyan Agusta Westland ile rekabet eden Sikorsky fiyat, teknoloji ve üretim avantajını daha iyi kullandı. 4 milyar doları bulması beklenen ihale, yapılan fiyat kırımı sonrasında 3.5 milyar olarak gerçekleşti.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



600 adede çıkabilir



Ülke sanayiinin çok kapsamlı katılımının planlandığı genel maksat helikopterlerinin gövde, motor, aviyonik sistemler, görev yazılımları, aktarma organları, pervaneler, iniş takımları dahil olmak üzere tamamına yakınının yurt içinde üretileceğini açıklayan Milli Savunma Bakanı Bakanı Vecdi Gönül, şöyle konuştu: “Projede ilk aşamada 109 helikopterin üretilecek. Bu sayı ihtiyaçlar ve bölge ülkelerine ihracat taahhütleri dikkate alındığında 600’e kadar çıkabilecek. Böylelikle ülkemizde 2007 yılında başlatılan ATAK Helikopteri Projesinden sonra genel maksat helikopteri kategorisinde kapsamlı bir imalat projesi daha başlatılacak.”





En geç yıl sonu başlar



Projenin toplam bedelinin, lojistik kalemleri ve depo seviyesi yatırımları dahil 10 yıllık proje süresince sabit fiyatla 3.5 milyar dolar olduğunu anlatan Gönül, şu bilgileri verdi: “TUSAŞ, ABD’li Sikorsky Aircraft firması ile birlikte Türkiye’ye özgü geliştirmelerle tasarımı tamamlanacak ve 10 ton sınıfında, 18 asker taşıyabilen, modern teçhizatla donatılmış bir helikopter üretecek. Sözleşme çalışmalarının tamamlanmasının ardından proje en geç yıl sonuna kadar yürürlüğe sokulması hedefleniyor.”





Teslimat 4 yıl sonra



Helikopterde görev bilgisayarından pallere, gövdeye kadar pek çok parçanın Türkiye’de yapılmasına karar verildi. Bu sayede helikopterin yüzde 67’si yerli firmaların katılımı ile gerçekleşecek. İlk teslimatın 4 yıl sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yapılması bekleniyor.





Nerede kullanılacak



Jandarma Genel Komutanlığı: 30

Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 20

Hava Kuvvetleri Komutanlığı: 6

Özel Kuvvetler Komutanlığı: 11

Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı: 2

Emniyet Genel Müdürlüğü: 20

Çevre ve Orman Bakanlığı: 20





Bekledikçe fiyat düştü



İhalenin başında iki firmanın teklifinin de yaklaşık 4.5 milyar dolar olduğu iddia ediliyor. İhale bedelinin dolar olarak belirlenmesi Amerikan firmasına avantaj getirirken, İtalyan firması bu durumdan yararlanamadı. Bedelleri Euro olarak belirleyen İtalyan firmanın fiyatı kura bağlı olarak sürekli değişti. Arada geçen zaman içinde Amerikan firmasi daha önce teklif etmediği yeni parçaların üretimini de Türkiye’ye teklif etti. Parçaların Türkiye’de üretilmesi ile fiyat düştü.





Başka projeler de yolda



SIKORSKY’nin Türk helikopter üretimine girmesiyle orta hafif sınıfta da gelecekte bir açık dolacak. TAI ve ITU’nun üzerinde çalıştığı hafif, orta sınıf helikopter projesine Sikorsky’nin girmesinin önünün açıldığı öğrenildi. Sikorsky’nin geliştirdiği hızlı helikopter projesi X2’nin üretiminde Türkiye önemli bir üs haline gelecek.





1.3 milyar dolarlık parçayı TAI ve Alp Havacılık üretecek



Sikorsky, orijinali S-70 olan ancak Türkiye için yapılan değişikliklerle T-70 adını verdiği Blackhawk serisini teklif etti. Sikorsky yetkilileri, 1.3 milyar dolarlık helikopter parçalarını Türkiye’de üretme kararında olduklarını açıkladı. Buna göre Sikorsky firmasının Türkiye’deki üretiminde TAİ ve Eskişehir’de kurulan Alp Havacılık önemli görevler üstlenecek. Sikorsky firmasının daha önce yaptığı açıklamalara göre helikopterin dişli kutusu Alp Havacılık’ta üretilecek.