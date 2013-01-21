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ABD'li rapçi fiyasko bir konser verdi

ABD’li rap müzik sanatçısı Lupe Fiasco, Beyaz Saray’ın çok yakınında verdiği konserinde Başkan Obama karşıtı şarkısını bitirmeyince sahneden indirildi.

21 Ocak 2013 23:40

Gerçek adı Wasalu Muhammad Jaco olan 31 yaşındaki şarkıcı ve müzik yapımcısı Fiasco, Beyaz Saray’ın bir blok ötesindeki The Hamilton’da verdiği konserinde, dinleyicilere "oyunu ABD Başkanı Barack Obama’ya vermediğini" açıkladıktan sonra “Words I Never Said” isimli şarkısının 30 dakikalık versiyonunu söylemeye başladı.

“Gerçekten düşünüyorum ki, terörle savaş bir öbek dışkıdır, sizin tüm kurşunlarınızı kullanmanız için zayıf bir bahanedir” ve “Gazze bombalanırken Obama hiçbir halt söylemedi” gibi sözlerin yer aldığı şarkıyı bir türlü bitirmeyen ve bir sonraki parçaya geçmeyi reddeden Fiasco’nun önce mikrofonu kesildi, sonra da güvenlik görevlilerince yaka paça sahneden indirildi. 

Konserin organizatörleri, olay üzerine bir açıklama yayımlayarak, “Siyasi ifade özgürlüğünden yana” olduklarını ama sahnede yaşananın dinleyicileri sıkan ve tekrardan oluşan bir performans haline geldiğini, bu yüzden müdahale ettiklerini belirtti. Fiasco daha önce CBS News’a verdiği bir röportajda Obama için, “ABD’deki en büyük terörist” demişti.

 

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