-FİYAB "ÇİN PAZARI"NA GÖZ DİKTİ ANKARA (A.A) - 08.05.2011 - Türk sinemasını 300 milyon seyircisi bulunan Çin pazarına taşımayı hedefleyen Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 20-27 Mayıs arasında Pekin ve Şangay'da ''Türk Filmleri Haftası'' düzenleyecek. Pekin Tanıtma Müşavirliği ve Büyükelçiliğinin işbirliğiyle iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerinin 40. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikte, Zülfü Livaneli'nin kaleminden Atatürk'ün hikayesini anlatan ''Veda'' filminin galası yapılacak. Şener Şen, Zülfü Livaneli ve Melisa Sözen'in de katılacağı etkinlikte, ''New York'ta 5 Minare'', ''Kosmos'', ''Av Mevsimi'', ''Bal'', ''Romantik Komedi'' ve ''Denizden Gelen'' filmleri, Çin seyircisiyle buluşacak. FİYAB Başkanı Galip Gültekin, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak 2005 yılında kurulan birliğin amacının Türkiye'deki film yapımcılarını bir araya getirmek, eser sahiplerinin haklarını korumak, Türk sinema sektörünün gelişimini ve uluslararası platformda üst düzeye taşınmasını sağlamak olduğunu söyledi. Türkiye'de sinema alanında önemli gelişmeler yaşandığını, seyirci sayılarının yükseldiğini ve sinemanın ciddi sektörel yapılanmalara gittiğini anlatan Gültekin, ayrıca son yıllarda Türk dizi filmleri ve sinemasına yurt dışında ilginin arttığını vurguladı. Bu kapsamda FİYAB'ın da yurt içi ve yurt dışında çalışmaları olduğunu ifade eden Gültekin, ''Geçen yıl yaklaşık 10 etkinlik yaptık. Bunların arasında, yapımcıların yurt dışında ortak yapımlarını güçlendirme amacıyla düzenlenen toplantılar yer alıyor. Münih'te ve Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında ABD ve Avrupa'dan gelen yapımcılarla, ortak yapım konusunda paneller yaptık. Ayrıca geçen yıl Polonya, Finlandiya, Montreal ve KKTC'de festivaller düzenledik'' dedi. -''AMACIMIZ, TÜRK SİNEMASININ ÇİN PAZARINDA TANITILMASI''- Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 40. yılı dolayısıyla da ikili kültür anlaşması çerçevesinde Ankara ve İstanbul'da ''Çin Filmleri Haftası''nın düzenlendiğini anlatan Gültekin, yine bu çerçevede 20-27 Mayıs arasında Çin heyetinin davetlisi olarak Pekin ve Şangay'da ''Türk Filmleri Haftası'' düzenleyeceklerini bildirdi. Çinlilerin, Atatürk'ü önemli bir lider olarak gördüklerini ve ilgi duyduklarını ifade eden Gültekin, bu nedenle Çin'deki galayı Zülfü Livaneli'nin senaryosunu yazıp yönettiği, Atatürk'ün yaşamını anlatan ''Veda'' filmiyle yapacaklarını söyledi. Festival için Çin seyircisine Türk sinemasını değişik yönleriyle tanıtacak farklı türde fimler seçtiklerini anlatan Gültekin, ''New York'ta 5 Minare'', ''Kosmos'', ''Av Mevsimi'', ''Bal'', ''Romantik Komedi'' ve ''Denizden Gelen'' filmlerini de Çin'de izleyiciyle buluşturacaklarını ifade etti. Türk sinemasının Çin pazarında tanıtılması için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gültekin, şunları kaydetti: ''Çinliler'in, film gösterimi için Türkiye'ye geldiklerinde sinemalarıyla ilgili söyledikleri rakamlar bizi çok etkiledi. 300 milyon yabancı sinema seyircisinden bahsettiler. Türkiye'de 40 milyon sinema seyircisi var. Bunun yazısı yerli, yarısı yabancı sinema seyircisi. Dolayısıyla Çin sinema seyirci sayısını göz önüne aldığımızda, filmlerimizin gelecekte Çin pazarında yer almasının Türk sineması açısından önemli bir gelişme olacağını düşünüyoruz. Çin, içinde yer almak istediğimiz bir pazar. Onlardan da işbirliği talebi var. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Antalya Film Festivali'nde, Çin yapımcılarla bir etkinlik yapmak istiyoruz, bunun görüşmeleri devam ediyor. Yine yıl sonunda Çin Shenzhen'de film gösterimi planlıyoruz.''