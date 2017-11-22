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Spor

Fitness Show ünlü isimlerin katılımı ile yapıldı

İSTANBUL-(DHA) Fitness yıldızı Murat Tavman'ın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği ve dünyaca ünlü fitness fenomenleri Michelle Lewin, Sergi Constance ve Tavi Castro'nun jüri üyeliğinde yapılan The Show Turkey tamanlandı

22 Kasım 2017 15:36

İSTANBUL-(DHA) Fitness yıldızı Murat Tavman\'ın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği ve dünyaca ünlü fitness fenomenleri Michelle Lewin, Sergi Constance ve Tavi Castro\'nun jüri üyeliğinde yapılan The Show Turkey tamanlandı. y
Yarışmanın çekimleri, birbirinden yetenekli 15 farklı ülkeden 60 yarışmacının katılımı ile Türkiye fitness dünyasında geniş yankı uyandırarak gerçekleşti. Fitness dünyasının Yetenek Sizsiniz\'i olan renkli yarışmanın kazananı Fatih Terzioğlu olurken, 2. 3. ve 4. sıraları Tural Aslanov, Ahmet Köse ve Ali Reza Sedighi aldı. 6 kameralık bir canlı yayın ekibi ile tüm program youtube ve facebook\'tan eş zamanlı yayınlandı ve ünlü isimlerle imza günü yapıldı.

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