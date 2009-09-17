Fıtık ameliyatında aşırı narkozdan öldü



Mersin'de hastanede fıtık ameliyatı olan 7 yaşındaki çocuğun, aşırı narkoz verildiği için öldüğü iddia edildi.



Alınan bilgiye göre, Portakal Mahallesi'nde oturan Müslüm Akın, ilköğretim birinci sınıf öğrencisi oğlu Kadir'i (7) kasığındaki şişlik nedeniyle Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürdü.



Çocuğu muayene eden doktor Muhittin V, fıtık ameliyatı olması gerektiğini belirterek, bir gün sonrasına randevu verdi.



Bu sabah yeniden babasıyla hastaneye gelen Kadir Akın, yapılan tahlillerin ardından ameliyata alındı. Ancak aradan bir süre geçtikten sonra dışarda bekleyen Akın ailesine, çocuklarının hayatını kaybettiği bildirildi.



Aldıkları haber üzerine baba Müslüm Akın ve anne Ayşe Akın, sinir krizi geçirdi.



Üç çocuğundan birini kaybetmenin acısını yaşayan Müslüm Akın, oğulunun bugün sabah ameliyat odasına alındığını belirterek, “Oğlum bu sırada 'Ameliyat olmayacağım' diye ağlamaya başlayıp beni yanına çağırdı” dedi.



Kendisini içeri almadıklarını anlatan baba Akın, “Bunun üzerine dışarda oğlumun ameliyattan çıkmasını beklemeye başladık. Kapıda yaklaşık 1 saat bekledikten sonra 'Yakını gelsin' diye bizi anons ettiler. Gittiğimde 'Oğlun öldü' dediler. Oğulumu daha ameliyata bile almamışlar. Fazla narkoz verince çocuğun kalbi durmuş” diye konuştu.

Anne Ayşe Akın da aldığı acılı haber üzerine gözyaşlarını tutamadı.



Hastane Başhekimi Selahattin Toktaş ise çocuğun öldüğünü doğrulayarak, olayın Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiğini, yapılan otopsinin ardından ihmali olanlar bulunursa gerekli işlemlerin yapılacağını kaydetti.

