Fitch'ten Türk şirketlerine uyarı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Avrupa ekonomisinin içinde bulunduğu koşulların iyileştiğini ve bu sayede bölgedeki şirketler nakit akışlarının güçlenerek borçluluk oranlarının azalacağını belirtti. Fitch, döviz kurlarında stres oluşması halinde Türk şirketlerinin en büyük tehlikelere maruz kalacak şirketler arasında bulunduğuna dikkat çekti.

Reuters’in haberine göre, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da (EMEA) faaliyet gösteren şirketlerin ekonomik görünümü hakkında hazırlanan raporda, söz konusu bölgedeki şirketler için bu yıl ana makro riskleri "yavaşlayan büyüme, gelişmekte olan ülke kurlarındaki oynaklık ve euro bölgesindeki deflasyon sürecinin uzaması olasılığı" olarak niteledi.

Raporda döviz kurunda baskı oluşan bir senaryo göz önüne alındığında Türk şirketlerinin en yüksek risk altında bulunan şirketler olacağı belirtilerek, "(bu durum) görece yüksek döviz cinsi borçlanma ve korunma (hedge) araçlarını kullanmamalarından kaynaklanmaktadır, ancak genel olarak bakıldığında gelişmekte olan ülke piyasalarında geniş çaplı finansal baskı olasılığının düşük olduğunu düşünüyoruz" denildi.

Nakit akışlarında iyileşme

Yayımlanan rapora göre Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da faaliyet gösteren şirketlerden geniş yelpazede üretim yapanlar ve otomotiv sektöründekilerin nakit akışlarında en belirgin iyileşmenin gerçekleşeceği, elektrik dağıtım şirketlerinin ise düşük enerji fiyatları nedeniyle baskı altında kalacağı tahmin ediliyor.