Fitch'ten 4 Türk bankaya 'BBB' notu

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notlarını teyit etmesine paralel olarak Türkiye'nin önde gelen 4 özel sektör bankası Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi'nin uzun vadeli kredi notlarını 'BBB' olarak ve 'durağan' görünümle teyit etti.

Fitch ayrıca, bu bankaların faktoring, leasing ve menkul kıymet sektörlerinden bağlı ortaklıklarınının notlarını da yineledi. Fitch, notların 'durağan' görünümle teyit edilmesinin bu bankaların sağlam finansal değerlerini yansıttığını vurguladı.