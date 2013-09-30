Fitch: Türk bankaları risklere karşı güçlü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, "Türk bankalarının, düşük ekonomik büyüme, zayıf lira ve yüksek faiz oranlarındaki kısa vadeli zorlukların etkisini azaltacak tamponları var" açıklamasını yaptı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in resmi sitesinde yaptığı açıklamada, Türk bankalarının kredi profillerinin gelecek çeyrekte, daha zayıf bir operasyonel ortam nedeniyle zorlanacağına işaret edilirken, bunun ılımlı bir şekilde gerçekleşeceği bildirildi.

Açıklamada, Türk bankalarının zararları karşılayabilecek güçlü tamponlara sahip olmasının, Türkiye'nin kredi notunun dayanıklı olmasındaki ana faktörlerden olduğu kaydedilirken, sektörün sermaye oranının, son birkaç yıldır gerilemesine rağmen, yüzde 16 oranıyla sağlam kaldığı vurgulandı.

Yavaşlayan ekonomik büyümenin, varlık kalitesini zayıflatmasının kaçınılmaz olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekonomik yavaşlamanın beklenenden daha kötü olması durumunda, Türk bankaları için durağan görünüm tehdit altında kalabilir. Bu yüzden takipteki alacakların (sorunlu kredilerin) 2014 sonunda 100-200 baz puan (1-2 puan) artmasını bekliyoruz. KOBİ kredileri, tüketici finansmanı ve şirketlerin yabancı para cinsinden kredilerinin, risklerin önemli kaynağı olması muhtemeldir. Ilımlı düzeydeki şirket ve hanehalkı borçları, sınırlı reel konut fiyatları artışı ve yabancı para cinsinden tüketici kredilerinin bulunmayışıyla birlikte, 2006 yılından bu yana hızla büyüyen kredi büyümesine rağmen büyümeyi sürdüren ekonomi, kredi performansını destekleyebilir. Marjların, faiz oranlarındaki yükselme ve piyasa oynaklığından dolayı baskı altında kalması muhtemel."