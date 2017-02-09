Fitch'te 'AAA' notlu ülke sayısı 14 yılın en düşüğünde

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'e göre kredi notu “AAA” seviyesinde olan ülke sayısı 2003 yılından bu yana görülen en düşük seviyede bulunuyor. Kurum, bu durumun gelecek iki yıl içerisinde değişmesini beklemiyor.

Fitch 28 Ocak 2017'de, Türkiye'nin BBB- olan notunu, BB+ seviyesine düşürmüş, görünümü ise durağan olarak belirlemişti.Böylece Türkiye son yatırım yapılabilir seviye notunu yitirmişti.

Fitch Ratings'e göre 2004 ve 2009 yılları arasında “AAA” notuna sahip ülke sayısı 16 iken, bu sayının 11'e gerilemiş olması, küresel finansal krizin uzun vadeli etkisini yansıtıyor.

"Gelmiş geçmiş en düşük oran"

Fitch ülke notu birimi küresel yöneticisi James McCormack, konuya ilişkin “Bu, Fitch'in küresel portföyünün yüzde 10'undan daha az; söz konusu kategori için gelmiş geçmiş en düşük oran. 'AAA' notuna sahip ülkelerin tahvilleri, küresel tahvillerin yüzde 40'ını oluşturuyor; bu oran 10 yıl önce yüzde 48'di” dedi.

Fitch'e göre “AAA” notuna sahip tüm ülkeler “durağan” görünüme sahip, ve bu gelecek 12 ile 24 ay arası vadede not indirimi beklemediğimizi işaret ediyor. Bununla birlikte “AA+” notuna sahip hiçbir ülkenin görünümü “pozitif” değil, ve bu da aynı dönemde not artırımının ihtimal dahilinde bulunmadığını gösteriyor.

"Japonya 'AAA' notunu kaybeden ilk ülke oldu"

Japonya, 1998 yılında “AAA” notunu kaybeden ilk ülke oldu. Ardından 2009'u takip eden altı yıllık kriz ertesi dönemde Japonya'yı altı ülke takip etti: Avusturya (AA+/Durağan), Finlandiya (AA+/Durağan), Fransa (AA/Durağan), İrlanda (A/Durağan), İspanya (BBB+/Durağan), İngiltere (AA/Negatif).

Son on yıl içerisinde “AAA” notuna yükselen tek ülke -Kasım 2011- Avustralya oldu. Hiçbir eski “AAA” ülkesi tekrar “AAA” statüsünü geri kazanmadı. Buna karşın, İspanya ve İrlanda'nın notunu kriz sonrası geriledikleri seviyeden yükselttik.

Fitch'e göre “AAA” statüsündeki ülkeler Avustralya, Kanada, Danimarka, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Singapur, İsveç, İsviçre ve ABD.