Fitch'in 2019'da Türkiye değerlendirmeleri Mayıs ve Kasım'da

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, Türkiye için 2019 yılında iki planlı değerlendirme yapacağını açıkladı.

Fitch\'in 2019 yılına ilişkin açıkladığı takvime göre, Türkiye için ilk değerlendirme 3 Mayıs ve ikinci değerlendirme 1 Kasım tarihlerinde olacak.

Fitch Rating en son geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye\'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu \"negatif\" görünüm ile \"BB\" olarak teyit etmişti.

Bir başka derecelendirme şirketi CI Rating de, Türkiye için değerlendirmelerini 24 Mayıs ve 15 Kasım\'da yapacağını açıkladı.

