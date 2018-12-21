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Ekonomi

Fitch'in 2019'da Türkiye değerlendirmeleri Mayıs ve Kasım'da

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, Türkiye için 2019 yılında iki planlı değerlendirme yapacağını açıkladı

21 Aralık 2018 13:26

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, Türkiye için 2019 yılında iki planlı değerlendirme yapacağını açıkladı.
Fitch\'in 2019 yılına ilişkin açıkladığı takvime göre, Türkiye için ilk değerlendirme 3 Mayıs ve ikinci değerlendirme 1 Kasım tarihlerinde olacak.
Fitch Rating en son geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye\'nin  yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu \"negatif\" görünüm  ile \"BB\" olarak teyit etmişti.
Bir başka derecelendirme şirketi CI Rating de, Türkiye için değerlendirmelerini 24 Mayıs ve 15 Kasım\'da yapacağını açıkladı.
 

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