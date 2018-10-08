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Ekonomi

Fitch Yunanisten bankalarının kredi notlarını yükseltti

İstanbul, 8 Ekim (DHA) - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, bankalardan mevduta çekimine ilişkin limitler ve sermayenin dolaşılına yönelik yasal sınırlamaların 1 Ekim itibariyle kalkması sonrasında, Yunanistan bankaları için kredi no

08 Ekim 2018 20:35

İstanbul, 8 Ekim (DHA) - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, bankalardan mevduta çekimine ilişkin limitler ve sermayenin dolaşılına yönelik yasal sınırlamaların 1 Ekim itibariyle kalkması sonrasında, Yunanistan bankaları için kredi notlarını yükseltti.
Alpha Bank ve NBG\'nin uzun vadeli kredi notlarını \"RD\"den \"CCC+\" düzeyine yükselten Fitch, Eurobank Ergasias ve Piraeus Bank\'ın uzun vadeli notlarını da \"RD\"den \"CCC\' düzeyine çıkardı.
 Fitch, dört bankanın da kısa vadeli kredi notların \"RD\"den \"C\" düzeyine yükseltti.
 

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