Fitch Yunanisten bankalarının kredi notlarını yükseltti

İstanbul, 8 Ekim (DHA) - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, bankalardan mevduta çekimine ilişkin limitler ve sermayenin dolaşılına yönelik yasal sınırlamaların 1 Ekim itibariyle kalkması sonrasında, Yunanistan bankaları için kredi notlarını yükseltti.

Alpha Bank ve NBG\'nin uzun vadeli kredi notlarını \"RD\"den \"CCC+\" düzeyine yükselten Fitch, Eurobank Ergasias ve Piraeus Bank\'ın uzun vadeli notlarını da \"RD\"den \"CCC\' düzeyine çıkardı.

Fitch, dört bankanın da kısa vadeli kredi notların \"RD\"den \"C\" düzeyine yükseltti.

