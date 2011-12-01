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Ekonomi

Fitch Vakıfbank'ın notunu "durağan"a çevirdi İSTANBUL (A.A)

01 Aralık 2011 21:01

-Fitch Vakıfbank'ın notunu "durağan"a çevirdi İSTANBUL (A.A) - 01.12.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Vakıfbank'ın uzun vadeli Türk parası ve yabancı para kredi notlarının görünümünü ''durağan''a çevirdi. Vakıfbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Fitch'in, Bankanın ''BB+'' olan Uzun Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Kredi notlarının ''pozitif'' olan görünümünü ''durağan''a çevirdiği, diğer not ve görünümlerde ise bir değişiklik yapmadığı bildirildi. Açıklamada, Fitch'in değerlendirmesinde; bahsi geçen değişikliğin kuruluşun Türkiye derecelendirme notunun görünümüyle ilgili 24 Kasım 2011 tarihli aksiyonunu takiben gerçekleştirildiğinin belirtildiği ifade edildi.

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