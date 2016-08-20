Fitch Türkiye’nin notunu korudu, görünümünü negatife çekti



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin ‘BBB-‘ seviyesindeki kredi notunun korunduğu ancak not görünümünün 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve onu izleyen gelişmeler nedeniyle ‘negatif’e çekildiği bildirildi.

Darbe girişimiyle Türkiye'nin siyasi istikrarına yönelik risklerin yükseldiğine dikkat çeken kuruluş, siyasal belirsizliğin ekonomi politikaları için de risk oluşturduğunu ve ülkenin ekonomik performansını etkilemesinin beklendiğini belirtti.

Fitch, büyümenin düşen yatırımlar dolayısıyla zayıflamasının beklendiğini vurgularken, yıla güçlü bir başlangıç yapıldığı için Türkiye’ye ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 3,4 olduğunu, bu oranının aynı gruptaki diğer ülkelere kıyasla daha yüksek olduğunu ifade etti.

Kuruluş, Türkiye'nin cari açığının 2016 yılında GSYİH'nın yüzde 4,3’üne karşılık geleceğini, 2018 yılı için ise yüzde 6'sı olacağını öngördü.

“Halk desteği ve partiler arasındaki birlik çatlakları azaltabilir”

Kamu otoritesinin darbe girişimine temizlik yaparak cevap verdiğini ve şimdiye kadar şüpheli 70 bin kişinin kamu sektöründen uzaklaştırıldığını hatırlatan Fitch, temizliğin boyutunun ise iktidar ve istikrar için belirsizlik oluşturduğunu belirtti.

Darbenin arkasındakilerden gelecek potansiyel aksamaların olasılığıyla, güçler ayrılığı ile ilgili durumun net olmadığına dikkat çeken kuruluş darbe girişimine halkın verdiği tepkinin ve siyasi partiler arasındaki birliğin oluşan çatlakları azaltabileceğini ifade etti.

Turizm ile ilgili karamsar değerlendirme

Kuruluş, terör saldırılarının GSYİH'nin yüzde 3'ünü ve dış gelirin yüzde 13'ünü oluşturan turizm sektörüne önemli etkilerinin olduğunu da vurguladı.

Turizm gelirlerinin yüzde 41 azaldığına dikkat çeken Fitch, Rusya ile yeniden yakınlaşmanın sektöre biraz destek sağlayacağını ancak güvenlik konusunda önemli gelişmeler olmadan geniş çaptaki iyileşmenin mümkün olmayacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve özel bankaların faiz oranlarında yenilenen politik baskılarla karşılaştığını ifade eden Fitch, darbe girişimine cevap olarak mali tutumun değişmesini beklemediğini açıkladı.

Fitch, metodoloji değişikliğine gitmişti

Fitch, darbe girişiminin hemen ardından 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun darbe girişimi sonrası ekonomik ve siyasi gelişmelere bağlı olacağını belirtmişti.

Kuruluş, ayrıca 22 Temmuz'da Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 23 ülkenin yerel para birimi cinsinden uzun vadeli kredi notlarında metodoloji değişikliğine gitmişti.

Fitch Ratings'in metodoloji değişikliği sonrasında Türkiye'nin yerel para birimi cinsinden uzun vadeli kredi notu "BBB"den "BBB-"ye revize edilirken, not görünümü "durağan" olarak bırakılmıştı.

Türkiye, Rusya ile aynı seviyeye geldi

Fitch'in görünümü ‘negatif’e çekmesinin ardından Türkiye, not ve görünüm bakımından Rusya ile aynı seviyeye geldi. Bununla birlikte Türkiye, aynı nota sahip olan ve fakat görünümleri ‘durağan’ olan Güney Afrika, Hindistan ve Endonezya’nın gerisine düştü.

Darbe girişimi sonrasında bir diğer derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye, görünümünü ise 'durağan'dan 'negatif'e indirmişti. S&P Ağustos başında ise Türkiye’nin risk görünümünü yükselttiğini açıklamıştı.

Moody’s ise 18 Temmuz’da Türkiye’nin "Baa3" ile "yatırım yapılabilir" seviyedeki kredi notunu "spekülatif seviyeye" indirmek için izlemeye aldığını açıklamıştı. Kuruluş 5 Ağustos’ta yapması gereken değerlendirmeyi ise pas geçmişti.