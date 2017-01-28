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BBC Türkçe

Fitch Türkiye'nin notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak düşürerek, yatırım yapılabilir seviyenin altına çekti. Böylece Türkiye son yatırım yapılabilir seviye notunu yitirmiş oldu.

28 Ocak 2017 03:15

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak düşürerek, yatırım yapılabilir seviyenin altına çekti.

Fitch, Türkiye'nin BBB- olan notunu, BB+ seviyesine düşürdü. Görünümü ise durağan olarak belirledi.

Böylece Türkiye son yatırım yapılabilir seviye notunu yitirmiş oldu.

negatif olarak değiştirmişti

Bu görünüm, Türkiye'nin kredi notunun bir yıl içinde düşürülebileceği anlamına geliyor.

Fitch, Kasım 2012'de Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeleri gerekçe göstererek ülke notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükselten ilk kurum olmuştu.

Ardından Moody's Mayıs 2013'te benzer bir adım atmış ve Türkiye'ye fon girişi hızlanmıştı.

Düşük riskli varlıklara yatırım yapan emeklilik fonları gibi büyük fonlar, bir ülkeye yatırım yaparken en az iki kurumdan yatırım yapılabilir seviye notu olmasını istiyor.

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