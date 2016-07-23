Fitch Türkiye'nin notunu düşürdü



S&P Türkiye'nin notunu henüz iki gün önce "BB+"dan bir kademe aşağıya çekerek temerrüt riskinin nispeten daha fazla olarak görüldüğü "BB" yapmış, görünümünü "durağan"dan "negatif" olarak düzeltmişti. S&P derecelendirmedeki düzeltmeye gerekçe olarak , "ülkede artan siyasi kutuplaşmayı" göstermişti. Reuters'te yer alan habere göre, uzmanlar Türkiye ile ilgili belirsizliğin yatırımlara da yansıyabileceği ve bunun yabancı yatırımcıyı Türkiye'de yatırım yapmaktan alıkoyabileceği uyarısında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada S&P'un Türkiye ile ilgili adımını eleştirerek, "Türkiye ile senin ne alakan var? Türkiye senin şu anda zaten üyen falan değil. Daha önce de bunları yaptın. 'Bizim seninle alakamız yok' dedik ve kestik ilişkiyi. Şu anda siyasi bir karar açıklıyor kendine göre" demişti.

ABD'li uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Türkiye'deki başarısız darbe girişiminden sonra ülkenin kredi notunu aşağıya çekeceği uyarısında bulunmuştu.

G20 ülkelerine Türkiye'den güvence

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 23-24 Temmuz tarihlerinde Çin'in Chengdu kentinde düzenlenecek ekonomisi gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülkenin (G20) Bakanlar ve Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları Toplantısı çerçevesinde bir açıklama yaparak, G20 ortaklarına, Türkiye'nin temel demokratik prensiplerden ödün vermeyeceğini söyledi. Şimşek, "Türkiye'de pek fazla bir şey değişmediğini" söyledi.

Başarısız darbe girişiminin piyasalara ve ekonomiye etkisine de değinen Mehmet Şimşek daha önce de, söz konusu olayların Türkiye ekonomisine etkilerinin sınırlı ve kısa süreli olmasını beklediklerini bildirmişti.

G20'nin bu yıl Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları düzeyinde yapılacak son toplantısında, küresel ekonomi, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme çerçevesi, yatırım ve altyapı, uluslararası finansal mimari, finansal düzenlemeler, uluslararası vergi konuları, terörizmin finansmanı ile mücadele, yeşil finansman ve iklim değişikliğinin finansmanı başlıklarının yedi farklı oturumda ele alınması planlanıyor.