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Ekonomi

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu teyit etti, 'durağan' görünümü 'negatif'e çekti

Fitch’in açıklamasının ardından Dolar/TL 2.9317 seviyesine geldi

20 Ağustos 2016 02:33

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin ‘BBB-‘ kredi notunu teyit etti ve “durağan” görünümünü “negatif”e çekti.

Fitch değerlendirmesinde, görünümün politik dengede yükselen riskleri yansıttığını söyleyerek, darbe konsepti dışında güvenlik durumlarının kötüleştiğini, politik belirsizliğin ekonomik performansta etkisinin olacağının beklendiği ve ekonomik politikaya risk teşkil ettiğini söyledi.

Fitch Türkiye’nin cari açığının 2016 GSYİH’nın yüzde 4.3 olacağını, 2018 yılı için ise yüzde 6’sı olacağını öngördü.

Fitch’in not açıklamasının ardından Dolar/TL yüzde 0.15 yükselerek 2.9317 seviyesine geldi.

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