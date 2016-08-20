Fitch, Türkiye’nin kredi notunu teyit etti, 'durağan' görünümü 'negatif'e çekti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin ‘BBB-‘ kredi notunu teyit etti ve “durağan” görünümünü “negatif”e çekti.
Fitch değerlendirmesinde, görünümün politik dengede yükselen riskleri yansıttığını söyleyerek, darbe konsepti dışında güvenlik durumlarının kötüleştiğini, politik belirsizliğin ekonomik performansta etkisinin olacağının beklendiği ve ekonomik politikaya risk teşkil ettiğini söyledi.
Fitch Türkiye’nin cari açığının 2016 GSYİH’nın yüzde 4.3 olacağını, 2018 yılı için ise yüzde 6’sı olacağını öngördü.
Fitch’in not açıklamasının ardından Dolar/TL yüzde 0.15 yükselerek 2.9317 seviyesine geldi.