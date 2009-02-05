Fitch: Türkiye’nin kredi notu değişmez

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, IMF anlaşması olmasa da, Türkiye'nin kredi notunun değişmeyeceğini söyledi.



Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin IMF ile anlaşmasının, pozitif bir gelişme olacağı belirtilirken, anlaşma olmaması halinde de Türkiye'nin diğer finansman yollarının bulacağı kaydedildi.



IMF anlaşmasının yapılmamasının, Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesinde belirleyici olmadığı vurgulandı.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch dün, Rusya'nın kredi notunu BBB'ye indirdi.



Reyting kuruluşu, bu ülkenin görünümünü de "negatif" olarak açıkladı.



Kredi notunun indirilmesinde, Rusya'nın petrol gelirlerinin düşmesi ve ülkeden sermaye çıkışı etkili oldu.



Fitch, Rusya'nın kredi notundaki düşüşün, diğer yükselen avrupa piyasalarını da olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.





