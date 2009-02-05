T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fitch: Türkiye’nin kredi notu değişmez

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, IMF anlaşması olmasa da, Türkiye'nin kredi notunun değişmeyeceğini söyledi.

05 Şubat 2009 02:00

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, IMF anlaşması olmasa da, Türkiye'nin kredi notunun değişmeyeceğini söyledi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin IMF ile anlaşmasının, pozitif bir gelişme olacağı belirtilirken, anlaşma olmaması halinde de Türkiye'nin diğer finansman yollarının bulacağı kaydedildi.

IMF anlaşmasının yapılmamasının, Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesinde belirleyici olmadığı vurgulandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch dün, Rusya'nın kredi notunu BBB'ye indirdi.

Reyting kuruluşu, bu ülkenin görünümünü de "negatif" olarak açıkladı.

Kredi notunun indirilmesinde, Rusya'nın petrol gelirlerinin düşmesi ve ülkeden sermaye çıkışı etkili oldu.

Fitch, Rusya'nın kredi notundaki düşüşün, diğer yükselen avrupa piyasalarını da olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24