Fitch, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ve gelişen piyasalara ilişkin büyüme öngörülerini aşağı çekerken Türkiye için beklentisini 0,5 puan artırarak yüzde 3,5’e yükseltti.

BusinessHT'nin haberine göre, Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton, "Türkiye için 2016 büyüme beklentimizi yüzde 3’ten yüzde 3,5’e yükselttik. 2015'ten gelen güçlü veriler yakın vadede ekonomik ivmede artışa işaret ediyor. Asgari ücretteki artış ve düşük petrol fiyatlarının desteği ile tüketici harcamaları artıyor. Makro politika duruşu ise oldukça gevşek" değerlendirmesinde bulundu.

Hafta başında yayımlanan, Coulton ve Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Paul Gamble’ın da arasında bulunduğu sekiz kişilik bir analist grubu tarafından hazırlanan "Küresel Ekonomik Görünüm" raporu incelendiğinde Türkiye’nin, düşük petrol fiyatlarının, güçlü tüketici talebinin ve asgari ücretteki artışın etkisiyle olumlu yönde ayrıştığı görülüyor.

En yüksek yukarı yönlü revizyon Türkiye için

Fitch Ratings tarafından değerlendirilen gelişmiş ve gelişen ülkeler içerisinde bu yıl büyüme tahminlerindeki en yüksek yukarı yönlü revizyon, Türkiye için yapıldı. Kuruluşun geçen yıl aralık ayında, 2016’da Türkiye için öngördüğü yüzde 3'lük büyüme beklentisi 0,5 puan artırılarak yüzde 3,5’e çıkarıldı.

Türkiye'nin 2017’de ise yüzde 3,6 büyümesi bekleniyor.

Gelişen piyasalar

Fitch’in, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalara ilişkin aşağı yönlü revizyonları ise dikkati çekti. Kuruluşun söz konusu raporunda küresel büyüme beklentisi yüzde 2,9’dan yüzde 2,5’e çekildi. Gelişmiş ekonomiler için de bu yılki büyüme tahmini, yüzde 2,1’den yüzde 1,7’ye düşürüldü.

Küresel ekonomik büyümenin "motoru" olarak görülen gelişen ekonomilere ilişkin beklenti 0,4 puan azaltılarak yüzde 4’e indirildi.

Tüm ülkeler içerisinde ise bu yıl büyüme beklentilerinde en büyük aşağı yönlü revizyon Rusya için yapıldı. Rusya’ya ilişkin büyüme tahmini yüzde 0,5’ten yüzde eksi 1,5’e, Brezilya’nın büyüme tahmini yüzde eksi 2,5’ten yüzde eksi 3,5’e çekildi. Güney Afrika’nın bu yıl için ekonomik büyüme beklentisi de yüzde 1,7’den yüzde 1’e düşürüldü.

Hindistan’a ilişkin bu yılki yüzde 7,5'lik büyüme tahmini korunurken, Çin’in büyüme öngörüsü yüzde 6,3’ten yüzde 6,2’ye revize edildi.

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Gamble, son açıklamasında, "Kamu borcunun azalması ve ülkenin mali pozisyonu, 'yatırım yapılabilir' notunun temelini oluşturuyor" ifadesini kullanmıştı.

Kuruluş, 26 Şubat'ta Türkiye'nin "BBB-" ile "yatırım yapılabilir" seviyedeki kredi notunu ve "durağan" not görünümünü teyit ettiğini açıklamıştı.

Fitch Ratings’in, Türkiye'nin kredi notuna ve not görünümüne ilişkin bir sonraki değerlendirmesini 19 Ağustos'ta yapması bekleniyor.