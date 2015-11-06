Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümü 'negatif'te bıraktı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin BB+ olan kredi notunu teyit etti ve görünümü de negatif olarak korudu.

Bloomberg'in haberine göre Standard & Poor's, Türkiye'yle ilgili olarak, "Görünüm, dış finansmanın daha pahalı ve nafir hale gelmesi, kurumsal dengelerin daha da kötüleşeceği alternatif senaryosunu dikkate alıyor" değerlendirmesini yaptı. S&P'den yapılan açıklamada, "Türkiye'nin esnek döviz kuru ve bankacılık sistemi dış şoklara karşı tampon olacak, bu nedenle yerel ve yabancı para cinsinden not teyit edildi" ifadeleri kullanıldı.



2015 yılında büyümenin % 3.1 olmasını beklediğini açıklayan

S&P, 8 Mayıs'taki değerlendirmesinde Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB+" ve not görünümünü ise "negatif" olarak teyit ederken, yerel para cinsinden kredi notu ise "BBB"den "BBB-"ye düşürmüştü.