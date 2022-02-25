Fitch Türkiye analisti Arispe: Rusya-Ukrayna krizi Türkiye'nin cari dengesini etkileyebilir

Fitch Ratings Direktörü ve Türkiye analisti Erich Arispe Rusya ve Ukrayna kaynaklı gelişmelerin, artan emtia fiyatlarının ithalat faturasını yükseltmesiyle 2022'de Türkiye'nin cari dengesini etkileyebileceğini söyledi.

Dünya'dan Elif Karaca'ya konuşan Arispe, KDV indirimlerinin hissedilen fiyat baskılarının bir kısmını hafifletebileceğini ifade ederek "ancak özellikle döviz kuru geçişkenliğinin devam etmesi, enerji fiyatlarındaki artışlar ve bozulan enflasyon beklentileri göz önüne alındığında yüksek enflasyonu kontrol altına alma çabalarına önemli bir katkı sağlamayacak." dedi.

"Artan emtia fiyatları cari dengeyi etkileyebilir"

Arispe "Rusya ve Ukrayna kaynaklı gelişmeler artan emtia fiyatlarının (tarımsal emtia ve enerji dahil olmak üzere) ithalat faturasını yükseltmesiyle 2022'de Türkiye'nin cari dengesini etkileyebilir." dedi.

Emtia fiyatlarındaki artışın enflasyon tahmini için yukarı yönlü risk oluşturduğunu da ifade eden Arispe "Yüksek emtia fiyatları ayrıca, ekonomiye sağlanan desteklerin maliyetini de artırabilir" diye konuştu.

"Kur korumalı mevduatın güveni iyileştirme kapasitesi sınırlı"

Arispe döviz kurlarındaki yükselişe karşı devreye alınan kur korumalı mevduata ilişkin ise şunları kaydetti:

"Kur korumalı mevduat, Türk lirası üzerindeki baskıların ve döviz talebinin azalmasına katkıda bulundu, ancak yükselen enflasyon ve beklentiler göz önüne alındığında, bu aracın ekonomiye güveni sürdürülebilir bir şekilde iyileştirme kapasitesi sınırlı. Ayrıca, bu aracın yurt içi döviz talebini azaltmaması halinde faiz oranları kullanılmadan döviz kurunun korunması, ek önlemler gerektirecektir."