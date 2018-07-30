Fitch, Türk bankalarıyla ilgili uyardı; dolar/TL bir kez daha 4.90'ın üzerini gördü

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türk bankalarındaki ‘negatif görünüm’e dair uyarısının ardından dolar/TL bir kez daha 4.90’ın üzerine çıktı.

TIKLAYIN - Fitch: Negatif görünüm çeşitli riskleri yansıtıyor

Türkiye bankalarının performansında bu yıl bozulma beklendiğini belirten Fitch’in değerlendirmesinde, "Türk bankalarının negatif görünümleri çeşitli riskleri yansıtıyor" ifadesine yer verilmişti.

Fitch açıklaması öncesi 4.85-4.86 seviyesinde seyreden dolar/TL, 4.9087’ye kadar yükseldi.

Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı, ekonomi gündeminde neler var?

Kur yoğun piyasa gündeminin olduğu yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar/TL erken saatlerde 4.86'dan işlem görürken yükselişini hızlandırdı ve % 1 artışla 4.90'ı aştı, Euro/TL de öğleden sonra %1'i aşan yükselişle 5.67'den 5.72'ye çıktı.

Bu hafta gerek yurt içi gerek yurt dışı piyasaların gündemi oldukça yoğun. Yarın Merkez Bankası'nın enflasyon raporu, Cuma günü de Temmuz ayı enflasyon verisi açıklanacak. ABD cephesinde ise Fed'in Çarşamba akşamı alacağı faiz kararı yakından izlenecek. Fed'den faiz artışı beklenmiyor ancak bu yıl 4. faiz artışı olup olmayacağına dair mesajlar izlenecek. ABD ile rahip Brunson meselesi de Türkiye - ABD ilişkileri için önem teşkil etmesi nedeniyle piyasaların radarında olacak.