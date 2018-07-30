Fitch: Negatif görünüm çeşitli riskleri yansıtıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, "Türk bankalarının negatif görünümleri çeşitli riskleri yansıtıyor" ifadesi kullanıldı. Aynı açıklamaya göre Fitch, Türkiye bankalarının performansında bu yıl bozulma bekliyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu , temmuzda yaygın not düşürülmesinin yol açtığı Türk bankalarının çoklu risklerinin kredi profillerini tehdit etmeye devam ettiğini belirtti. Fitch, TL'nin değer kaybetmesi, yüksek faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyümenin bankaların varlık kalitesi, performansı, fonlama ve likiditesi için ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Birkaç hafta önce Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indiren, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çeviren kredi derecelendirme kuruluşu, kredi notunu düşürdüğünü ilettiği yazılı açıklamada, "Fitch'in bakış açısıyla enflasyonda istikrarlı düşüş, kredibilite, para politikasında bağımsızlık ve ekonomik büyümede azalmaya tolarans ile mümkün. Buna dair beklentiler ve ekonomide yapısal reformlar belirsizliğini koruyor" ifadelerine yer vermişti.