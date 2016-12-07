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Ekonomi

Fitch, Türk bankalarının 2017 görünümü negatife düşürdü

"Artan risklerin bankaların kredi temel göstergeleri üzerinde baskı yapmasını bekliyoruz"

07 Aralık 2016 16:23

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2017 için Türk bankacılık sektörü görünümünü durağandan negatife revize ettiğini açıkladı.

Bllomberg'te yer alan habere göre, Fitch tarafından bugün yayımlanan raporda siyasi riskler ve faaliyet ortamında artan risklere dikkat çekildi. Raporda "Artan risklerin bankaların kredi temel göstergeleri üzerinde baskı yapmasını bekliyoruz." değerlendirmesine yer verildi. Fitch, kur ve faizde volatilite potansiyelinin arttığına da dikkat çekti. 

Raporda, Temmuz'daki başarısız darbe girişimi sonrasındaki belirsizliğin uzun vadede ekonomik performans ve bankaların varlık kalitesinde zayıflığa neden olmasının beklendiği ifade edildi. 

Raporda bu yılın ilk 9 aylık döneminde %3.3 olan sorunlu kredi oranının 2017 sonunda ılımlı yükselişle %4 civarında olacağı belirtildi.

Fitch tarafından değerlendirilen Türk bankalarının yaklaşık yüzde 80'inin negatif görünümde olmasının da görünümün negatife çekilmesinde etkili olduğu vurgulandı.

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