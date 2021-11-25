Fitch: TL'deki değer kaybı Türk bankalarının varlık kalitesi risklerini artırıyor

Fitch Kıdemli Bankacılık Direktörü Lindsey Liddell Bloomberg HT’den Erol Oytun Ercan'a yaptığı değerlendirmede Türk lirasındaki değer kaybının Türk bankalarının kredi profilleriyle ilgili riskleri artırdığını belirtti.

“Sektörün kredilerinin yüzde 36’lık önemli bir kısmının döviz cinsi olduğu düşünüldüğünde TL’deki değer kaybı varlık kalitesi risklerini artırıyor” diyen Liddell, döviz cinsi risk ağırlıklı kalemlerdeki artıştan dolayı kurdaki yükselişin aynı zamanda sermaye yeterlilik oranlarında düşüşe neden olduğunu dile getirdi.

Türk lirasındaki değer kaybının yüksek döviz cinsi borçluluktan dolayı Türk bankaları için refinansman riskini de artırdığını belirten Liddell, Türk lirasındaki değer kaybının döviz cinsi mevduat çıkışları düşünüldüğünde likidite riskleri de yaratabileceğini vurguladı.

"Kurdaki oynaklığı yakından takip ediyoruz"

Kurumun yakın zamanda bir ara değerlendirme raporu yayımlayıp yayımlamayacağıyla ilgili soruya ise Kıdemli Direktör Erich Arispe, “Son günlerde kurda görülen oynaklık düşünüldüğünde bunun makroekonomik ve finansal istikrara olan etkilerini ve ilgili makamların tepkilerini yakından takip ediyoruz” dedi.