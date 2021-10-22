Fitch Ratings: Türkiye'nin erken faiz indirimleri, belirsizliği artıran yanlış politika adımlarıdır

Fitch Ratings'in Türkiye'den de sorumlu kıdemli direktörlerinden Erich Arispe, Merkez Bankası'nın beklenmeyen bir şekilde politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürmesini yorumladı. Arispe, "Türkiye'nin erken faiz indirimleri, belirsizliği artıran yanlış politika adımlarıdır" dedi.

Reuters'a konuşan Arispe'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin erken faiz indirimleri, belirsizliği artıran yanlış politika adımlarıdır.

"(TCMB'nin) faiz kararında siyasi bağlamın rol oynadığı görülüyor.

"Ödemeler dengesi kaynaklı belirgin baskı oluşması halinde ortodoks (politikalara) faiz artışına yeniden dönüş olabilir.

"TCMB'nin TL'yi savunmaya ihtiyaç duyarsa buna ilişkin çok sınırlı bir alanı var.

"Yıl sonu için yüzde 17.2 olarak öngördüğümüz enflasyon tahminimiz üzerinde riskler yukarı yönlü."