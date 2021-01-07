Fitch Ratings, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Türkiye'nin en yüksek kredi notunu verdi

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne uzun dönem ulusal kredi notu olarak ‘AAA’ verdi. Fitch'in notuyla, "Türkiye’nin kredibilitesi en yüksek belediyesi" ABB olarak tescil edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings’in değerlendirmelerinde öne çıktı. Fitch, yurt içi borçlanmalar için dikkate alınan uzun dönemde yurt içi yükümlülüklerinin yerine getirebilme gücünü gösteren derecelendirme notunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne en yüksek seviye olan “AAA” notu verdi. Bu açıklama ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yurt içi borçlanmalarında en yüksek kredibiliteye sahip olduğu tescillenmiş oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi; risk profili, gelir sağlamlığı, gelirlerin yönetimi, harcamaların sürdürülebilirliği, harcamaların yönetimi, yükümlülükler ve likidite sağlamlığı, likidite esnekliği, borç sürdürülebilirliği gibi başlıklarda gösterdiği performansla “AAA” notunu aldı.

Öte yandan belediyenin uluslararası piyasalardan borçlanma notu Türkiye’nin ülke notu tarafından sınırlandırıldı. Fitch Ratings tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesine genel kredi notu olarak, ülke notundan daha yüksek bir not verilemediği için BB- verildi.