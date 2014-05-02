Fitch: Ortam zorlu Türkiye dengeli

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, “Türkiye’nin faiz artışı gibi zor politika kararları alma eğilimi ve ekonominin düzenlemeler için sahip olduğu kapasite, değerlendirmelerimizde dikkate aldığımız önemli unsurlar arasında yer alıyor” açıklamasını yaptı.

Fitch’in internet sitesindeki açıklamada, geçen ay teyit edilen BBB- notu ve istikrarlı görünümüne de yansıdığı gibi Türkiye’nin not profiliyle ilgili risklerin genel anlamda dengeli olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, “Sıkı para politikası, Türkiye’nin 2014 yılı için yüzde 2,5 ve 2015 yılı için öngördüğümüz yüzde 3,2 büyüme tahminine katkıda bulundu. Cari açığın GSYH’ye olan oranının ise yüzde 6,2’ye gerileyeceğini tahmin ediyoruz” denildi. Açıklamada, “Reel efektif döviz kurundaki keskin düşüşlerin sebep olduğu cari işlemlerdeki önceki düzenlemelerin genellikle sürdürülebilir olmadığı, cari açığın daha çok artmasıyla görüldü” tespiti yapıldı. Türkiye’nin zorlu bir dış ortamla karşı karşıya kaldığı aktarılan açıklamada, bu ortamın politik riskler ve dış finansman ihtiyacı nedeniyle daha da zorlu hale geldiğine işaret edildi.

Açıklamada, ABD merkez bankası’nın tahvil alımlarını azaltığından beri Türkiye’ye portföy ve kısa vadeli sermaye akışlarının azaldığı ancak sermaye akışında ani çekilme olmadığı vurgulandı. Yüksek politik risklerin Türkiye’nin derecelendirilmesinde önemli rol oynadığı belirtilen açıklamada, 2013 mayıs ayındaki hükümet karşıtı gösterilerin ve aralık-ocak aylarındaki politik krizlerin, istikrarsızlıkların kredibilite algısını ne kadar çabuk değiştirdiğinin göstergesi olduğu da kaydedildi.