Fitch: Mevduat faizlerinin negatif bölgeye geçmesiyle dolarizasyon daha da artabilir

Fitch Ratings, reel mevduat faizlerinin negatif bölgeye geçmesiyle birlikte Türkiye'de halihazırda yüksek olan dolarizasyonun daha da artabileceğini ve beklenenden erken gelecek bir faiz indiriminin Türk lirasında daha fazla değer kaybına yol açacağını söyledi

Bloomberg HT'ye özel açıklamalarda bulunan Fitch Ratings, Türkiye’de Temmuz ayı enflasyonundaki yükseliş sonrasında reel mevduat faizlerinin eksiye geçmesiyle halihazırda yüksek olan dolarizasyonun daha da artabileceğini belirtti.

"Türk lirasına olan güvenin zayıflaması ve mevduat sahiplerinin kur oynaklığından elde edebilecekleri kazançlara yönelmesiyle dolarizasyon daha da artabilir” diyen Fitch Ratings Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bankacılık Direktörü Ahmet Kılınç, Türkiye’de bankacılık sektöründe dolarizasyonun yüzde 55 ile zaten yüksek olduğunu ve son yıllarda da keskin bir şekilde yükseldiğini söyledi.

Reel mevduat faizlerinin eksiye geçmesi ve enflasyondaki artışın Türk lirası üzerinde de daha fazla baskı yaratacağını belirten Kılınç, Türk lirasındaki değer kaybının bankacılık sektörü kredilerinin yüzde 36’sını oluşturan yabancı para cinsinden kredilere de risk oluşturacağını ve yabancı para borçlananlar için borç servis maliyetini artıracağına değindi.

“Piyasa oynaklığı ve Türk lirasının değer kaybetmesi Türk bankalarının refinansman riskini yükseltiyor. Çünkü bankacılık sektörünün toplam fonlamasının beşte birini oluşturan yabancı para cinsi borçlanmadan dolayı yabancı yatırımcıların beklentileri önemli” diyen Kılınç, yabancı para cinsinden varlıkların ağırlığından dolayı bu faktörlerin bankaların sermaye yeterlilik rasyoları üzerinde baskı yaratabileceğini vurguladı.

"Erken gelen faiz indirimi TL'de daha fazla değer kaybına yol açar"

Beklenenden erken gelecek bir faiz indiriminin Türk lirasında daha fazla değer kaybına yol açacağını ve bankaların kredi profili risklerini yükselteceğini belirten Kılınç, “Fakat faiz indirimi Türk lirası borç servisi maliyetini düşürerek değişken faizli kredi portföyündeki baskıyı azaltabilir ve yerel para cinsinden kredi talebini artırabilir” dedi.