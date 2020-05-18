Fitch: Merkez Bankası'nın itibarı zayıf olmasa Türkiye'nin kredi notu 3 kademe daha yüksek olurdu

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in analisti Douglas Winslow, kısa vadeli döviz borcunun rezervlere oranı daha düşük olsa ve Merkez Bankası'nın kredibilitesi zayıf olmasa Türkiye'nin kredi notunun 3 kademe daha yukarıda olma potansiyelin bulunduğunu belirtti. Fitch Türkiye'yi halen yatırım yapılabilir seviyenin altında "BB" olarak derecelendiriyor.

Dünya'nın haberine göre Koronavirüs salgınının etkisi ile Türkiye ekonomisinin 2020 yılında en az yüzde 2 daralmasını beklediklerini vurgulayan Douglas Winslow, dış baskıların bankalar ve şirketler üzerinde daha "akut finansman stresini" beslemesi halinde (Yani bankalar ve şirketler döviz bulmakta zorlanmaya başlarsa -T24) not indiriminin tetiklenebileceğini kaydetti. Winslow "Ancak şu anda böyle bir şey görmüyoruz" diye konuştu.

"Kamu borcunun düşüklüğü avantaj"

Kamu borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya düşük olmasının Türkiye'nin avantajı olduğunu ifade eden Winslow, bu oranın Türkiye'de yüzde 38'in üzerine yükselmesini beklediklerini ancak BB seviyesinde nota sahip diğer ülkelerde ortalama borç/GSYH oranının yüzde 51 olduğunu ve Ankara'nın bir miktar daha mali alana sahip bulunduğunu ifade etti.