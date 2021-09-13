Fitch: Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyon sinyali politik belirsizliği devam ettirecek

Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Kıdemli Ülke Notları Direktörü Erich Arispe, Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyonu ve enflasyon beklentilerini takip etme yönündeki sinyalinin yüksek düzeydeki politika belirsizliğini sürdüreceği yorumu yaptı.

Arispe, Foreks'e yaptığı değerlendirmede, "Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmede muhtemel ayarlaması politik değerlendirmelerin Merkez Bankası'nın artan enflasyona karşı politika faizini arttırma ve faizin enflasyonun üzerinde tutulacağı yönündeki önceki taahhüdünü sürdürme kabiliyetini sınırlayacağı görüşümüzü destekliyor. Buna ek olarak bu sinyal piyasanın artan enflasyona rağmen muhtemel erken bir politika gevşetmesi adımına dair endişeleri dikkate alındığında yüksek seviyedeki politika belirsizliğinin sürmesine neden olacak" ifadelerini kullandı.

Fitch'in ağustos ayı not kararında açıkladığı üzere Merkez Bankası'nın yıl sonu itibarıyla faiz oranını 100 baz puan azaltarak yüzde 18'e çekeceği beklentisini koruduğunu vurgulayan analist, yılın son 2 ayında olumlu baz etkisi ve yavaşlayan iç talep desteği ile enflasyonun yüzde 16.9’a gerileyeceğini tahmin ettiklerini belirtti. Arispe, "Merkez Bankası'nın bilinen gevşetme eğilimi nedeniyle para politikası senaryomuzda değişiklik olacağını düşünmüyoruz. Bununla birlikte Ağustos ayında tahminlerin üzerinde gelen enflasyon rakamı nedeniyle yıl sonu enflasyon beklentimize ilişkin yukarı yönlü riskleri not ediyoruz" yorumu yaptı.

Analist, Türkiye’nin yakın vadede enflasyon konusunda atması gereken adımlara ilişkin görüşlerini ise şöyle açıkladı:

"2021 yılında Türkiye'nin kamu maliyesi ve kredi büyümesi dinamikleri 2020 yılı Kredi teşviklerinden kaynaklanan büyük ölçekli dış ve makroekonomik dengesizliklerin azaltılması hedefi ile uyumlu seyretti. Bununla birlikte zayıf para politikası kredibilitesi ve Mart ayındaki Merkez Bankası yönetim değişikliği sonrasında artan belirsizlik TL değer kaybı ve kötüleşen enflasyon tahminleri nedeniyle TCMB’nin enflasyonu geriletme zorluğunu artırdı. 2021 yılında enflasyon baskıları diğer gelişen piyasaları da etkilemiş olsa da enflasyonun Türkiye'nin ülke kredi profilinin uzun süreli bir zayıflığı olduğu kanaatindeyiz. 2016 yılından bu yana enflasyon ortalama yüzde 13 olurken enflasyon beklentileri de aynı dönemde ortalama yüzde 10,4 seviyelerine çıktı."