Fitch: Meksikalı şirketler NAFTA müzakerelerinden sağ salim çıkacak

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Mayıs (DHA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, derecelendirdiği Meksikalı şirketlerin, güçlü likiditeleriyle devam eden Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) müzakerelerinin neden olduğu kısa vadeli riskleri bertaraf edebileceğini açıkladı.

Fitch’ten yapılan açıklamada NAFTA’nın iptali durumunda, büyümedeki yavaşlama, yatırımcı güveninin zayıflaması, doğrudan yabancı yatırımların düşmesi ve para birimi üzerindeki baskıların artmasıyla birçok şirketin etkilenebileceği ve kredi notlarında negatif gelişmelere sebep olabileceği vurgulandı ve şunlar söylendi:

“Fitch’in kredi derecelendirmesi yaptığı Meksikalı şirketler son 10 yılda satın almalarla coğrafi çeşitliliğe gitti.

“Bu da Meksika’nın cılız büyümesi ve 2017 yılı boyunca süren NAFTA müzakerelerindeki belirsizliğe karşı direncini yükseltti.

“Bu coğrafi çeşitlendirme Meksikalı şirketlerin kredi kalitesinde yaygın bir bozulma olmasını önleyecektir.\"

