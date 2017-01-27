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BBC Türkçe

Fitch kararı öncesi TL'de değer kaybı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bugün açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesi öncesi, Türk Lirası güne Amerikan doları ve Euro karşısında yüzde 1 değer kaybederek başladı. Reuters, Fitch'in Türkiye'nin notunu 'çöp' (junk) seviyesine indirebilec

27 Ocak 2017 13:42

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bugün açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesi öncesi, Türk Lirası güne Amerikan doları ve Euro karşısında yüzde 1 değer kaybederek başladı.

Reuters, Türkiye'ye yatırım yapılabilir notu veren tek kurum olan Fitch'in akşam saatlerinde açıklaması beklenen değerlendirmede Türkiye'yi yatırım yapılamaz ülke seviyesine çekebileceğini belirtti.

Haftanın son işlem gününde dolar/TL kuru 3.91 seviyesinin üzerini gördükten sonra 3.87'ye indi.

Euro ise güne 4.15'le başladı.

TL dün Merkez Bankası'nın yaptığı döviz depo ihalesi ve Başbakan Binali Yıldırım'ın OHAL'in devam edebileceğinw dair açıklamalarının ardından değer kaybetmeye başlamıştı.

Reuters, "Yatırımcılar Türkiye'nin notunun 'çöp' (junk) seviyesine indirebileceği ihtimalini değerlendiriyor" yazdı.

Çöp seviyesi yatırım yapılamayacak kadar riskli anlamına geliyor.

Fitch, Ağustos ayında Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin en düşük basamağı olan BBB- olarak açıklamıştı.

Fitch 19 Ağustos'taki açıklamasında Türkiye'nin not görünümünü ise 15 Temmuz'da darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar nedeniyle "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

Türk Lirası, Ocak ayının ilk 10 gününde dolar karşısında yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmiş ve kur 11 Ocak'ta 3.94'e çıkarak rekor kırmıştı.

Merkez Bankası'ndan gelen müdahalelerle kur 3.74 seviyelerine inmişti.

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