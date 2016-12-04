Fitch, İzmir'in 'yatırım yapılabilir' notunu korudu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği 'yatırım yapılabilir' kredi notunu korudu. Fitch Aralık 2016 raporunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli 'BBB-' olan kredi notunu ve 'AA+(tur)' olan ulusal uzun vadeli notunu bir kez daha onayladığını duyurdu. Böylelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel ve ulusal ölçekteki kredi notlarını 4 yıldır korumuş oldu. Derecelendirme notlarının, Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden güçlü faaliyet performansını yansıttığı belirtildi.

Fitch Ratings'in Aralık 2016 raporunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü faaliyet performansına ve krizlere karşı öngörülü 'proaktif' borç yönetimine dikkat çekildi. Ayrıca raporda belediyenin, borç geri ödeme kapasitesi performansının geçmişten beri 'iyi' olduğu vurgulandı.

Krize karşı öngörülü

Fitch raporunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borç geri ödeme kapasitesi performansının geçmişten beri 'iyi' olduğu vurgulandı. Raporda, finansal riskten korunma düzenlemeleri olmamasına rağmen, belediye tarafından yabancı para cinsinden borçlar ve faiz oranı risklerinden korunmak için oluşturulan risk hesaplarına Belediye'nin sağlam likidite durumunun eklenmesinin, belediyenin 'proaktif' borç yönetimi sayesinde olduğu belirtildi.



Finansal piyasalarda proaktif borç yönetimi; dış etkenlerden etkilenme durumunu en aza indirgeme amacı ile olası krizlere karşı öngörülü, planlı ve programlı olarak erken önlem almak ve risk etkilerini yöneten, öngörülü ve olumlu sonucu olan yaratıcı çözümler üretmek olarak nitelendiriliyor.

"Memnun olduk"

Geçtiğimiz günlerde 244 yatırım projesini içeren 4 milyar 950 milyon TL olarak belirlenen 2017 yılı bütçesinin kabul edilmesinden ardından Fitch raporunu değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu şunları söyledi:

"Belediyemizin iç ve dış şoklara karşı direncinin artmasını sağlayan mali duruşumuzun uluslararası kuruluşlar tarafından da takdirle karşılanması bizi çok memnun ediyor. Belediyemizin uygulamalarının uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından tescillenmesi ve 'proaktif' olarak değerlendirilmesi şüphesiz bir tesadüf değil. Yaptığımız bütçeler, stratejik planlar, belirlediğimiz yol haritası, uyguladığımız mali politikalar ve uluslararası piyasalardan rekabet gücünü yükseltmeye yönelik olarak sağladığımız ucuz- uzun vadeli finansmanlar, bizim bu sonucu elde etmemizi sağladı."

Notlar ne anlama geliyor?

'AA+(tur)' , yüksek kredi kalitesi güçlü ancak ekonomideki değişimlere duyarlı olan finansal yükümlülüklere uyma kapasitesine sahip olduğu anlamına geliyor.



'BBB-' kategorisi ise iyi kredi kalitesi, elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine nispeten açık finansal yükümlülüklere uyma kapasitesi olduğunu gösteriyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi derecelendirme notu ile ülke Hazinesi'nin notu aynı. Çünkü derecelendirme kuruluşlarının kriterlerine göre, kurumlara mali durumları çok iyi olsa bile ülke notunun üzerinde not verilmiyor.