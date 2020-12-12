Fitch: İktidarın bankacılığa müdahalesi, 'negatif görünüm' değerlendirmesinin sebeplerinden biri

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarıyla ilgili değerlendirmesinde, 2021’deki yüksek büyüke beklentisine ve para politikasında atılan doğru adımlara rağmen faaliyet ortamının zorlu kalmaya devam edeceğini belirtti.



Fitch, ekonomiyi canlandırmak için 2020’nin ikinci yarısında alınan önlemlerin zayflamasının, pandeminin ekonomiye nihai etkisine ilişkin belirsizliğin sürmesinin ve yüksek faiz ortamının, bankaların varlık kalitesi, büyüme oranı ve kâr marjı üzerinde baskı yaratacağı öngörüsünde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu, bankalar için yaptığı "negatif görünüm" değerlendirmesinin, kredi profillerine yönelik pandemi kaynaklı riskleri ve iktidarın bankacılık sektörüne yönelik müdahalesini yansıttığını belirtti.



Fitch, Merkez Bankası’nın rezervlerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumlarının sektöre döviz sağlama imkanının sınırlı olmasının da negatif görünüm değerlendirmesinin sebepleri arasında yer aldığını ifade etti.

Ekonomi Servisi