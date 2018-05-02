Fitch: HRC anlaşması ABD sağlık sistemi dikey bütünleşmesi örneğidir

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs (DHA) - HCR ManorCare\'in iflas etmesi sebebiyle bir emlak şirketi olan Welltower ve bir kâr amacı gütmeyen hastane sistemi olan ProMedica Sağlık Sistemi tarafından gayrimenkul ve işlemlerinin devralınmasının, Fitch Rating\'in, alt sektörün kötüleşen karlılığına rağmen, kalifiye hastabakıcılığın devam edeceği görüşünü desteklediği duyuruldu.

Sağlık sektörünün operasyonel anlamda karmaşık çevresel etkenlerle karşı karşıya olduğunu ifade eden açıklamada, birincil zorlukların mevzuatta hasta bakımının bedelini kimin ödeyeceğinin ve ödenecek bedelin belirli olmaması gösterildi. Başlıca diğer zorluklar ise artan sağlık hizmeti tüketimi, mükelleflerin güçlendirilmesi ve hizmet ücretinden uzaklaşan kademeli evrim olarak açıklandı.