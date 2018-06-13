Fitch: Fed, 2018'de 4 faiz artırımına gider

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratigs, ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl dört kez faiz artırımına gidebileceği tahmininde bulundu.

Fitch, küresel büyümenin güçlü olduğunu, ancak ABD enflasyon riskinin artmakta olduğunu belirtti. Fitch, ABD'de enflasyon artışının beklenenden daha keskin olmasının kilit küresel risk olduğu uyarısında bulundu. Fitch, 2018 ve 2019 yılları için küresel büyüme tahminlerinin değiştirilmediğini belirtti

Çin hakkında da değerlendirmelerde bulunan Fitch, bu ülkede ekonomik büyümenin beklenenden daha iyi kaldığını kaydetti.

Piyasaların gözü faiz artırım sayısında

Fed'in Çarşamba günkü toplantısından büyük ölçüde 25 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkması beklenirken, dikkatler yetkililerin bu yıl için toplam üç faiz artırımına gidileceği yönündeki görüşünü koruyup korumadığı üzerinde olacak.

Piyasalar bu yıl toplam 3 veya 4 faiz artışı olacağı konusunda ikiye ayrılmış durumda. Fed, faiz artış tahminlerini gösteren "dot plot" adı verilen noktasal grafiklerini açıklayacak. Grafik, şu anda bu sene için 3 faiz artışına işaret ediyor, ancak bunun 4'e yükselmesi mümkün. Fed bu durumda piyasaya daha agresif olacağına dair net bir mesaj vermiş olacak.