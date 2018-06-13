Fed kararı öncesi, dolar/TL 4.70'i zorluyor

ABD Merkez Bankası’nın bu akşamki toplantıda 25 baz puan faiz artırması yönündeki beklentinin yüksekliği, dolar/TL kurunu da etkiledi.

Haftaya 4.47'li seviyelerde başlayan dolar/TL, ilk işlem gününde büyüme ve cari açık verilerinin ardından 4.50'nin üzerine tırmanıp 4.53'lü seviyeleri gördü. Çarşamba gününe 4.59 seviyelerinde başlayan kurun yukarı yönlü hareketini, beklentinin üzerinde gelen nisan ayı sanayi üretimi rakamları da etkilemedi, dolar /TL 4.6987’e kadar yükseldi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 7 Haziran’da ikinci faiz artırım kararı aldığı sıralarda dolar /TL 4.57’ydi. Kur, Merkez Bankası’nın politika faizini 125 baz puan artırmasının ardından 4.46’ya gerilemişti. Çarşamba günü itibariyle dolar/TL, Merkez’in faiz artırım kararından önceki seviyelere geri çıktı.

Piyasaların gözü faiz artırım sayısında

Fed'in Çarşamba günkü toplantısından büyük ölçüde 25 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkması beklenirken, dikkatler yetkililerin bu yıl için toplam üç faiz artırımına gidileceği yönündeki görüşünü koruyup korumadığı üzerinde olacak.

Piyasalar bu yıl toplam 3 veya 4 faiz artışı olacağı konusunda ikiye ayrılmış durumda. Fed, faiz artış tahminlerini gösteren "dot plot" adı verilen noktasal grafiklerini açıklayacak. Grafik, şu anda bu sene için 3 faiz artışına işaret ediyor, ancak bunun 4'e yükselmesi mümkün. Fed bu durumda piyasaya daha agresif olacağına dair net bir mesaj vermiş olacak.