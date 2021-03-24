Fitch, faiz indirimlerinin Türkiye'nin kredi notunu düşürebileceği konusunda uyardı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni başkanının faiz oranlarını hızla düşürmeye başlaması ve para ve tahvil piyasalarında yeniden karışıklığa yol açması halinde Türkiye'nin kredi notunu düşürebileceği uyarısında bulundu.

Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınarak Şahap Kavcıoğlu’nu atamasının, güvenilirliğini düşürdüğünü belirten Fitch'in ülke notları direktörü Tony Stringer faiz indirimine gitmenin kredi notuna etkisine ilişkin "Bu, kredi notunu gözden geçirmemize neden olabilecek bir şey, bu kesin" cevabını verdi.

Reuters'ın haberine göre Stringer, tasarruf sahipleri, şirketler ve uluslararası yatırımcıların bu hafta yüzde 9'dan fazla değer kaybeden Türk Lirası'nın, sert değer kayıpları yaşayacağını düşünüyor olmasının temel risk olduğunu söyledi.

Stringer, "Aslen baktığımız şey piyasanın o anki tepkisi ve bu hareketin ödemeler dengesi alanında baskının ne kadar artmasına yol açacağı olur" dedi.