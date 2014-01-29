Fitch: Faiz artırımı Türkiye'nin kırılganlığını azaltır

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası kararlarının Türkiye'nin kırılganlığını azaltacağını belirtti.

Cnbc-e’nin haberine göre, Merkez Bankası'nın faiz artırım kararına kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten değerlendirme geldi. Fitch'ten yapılan açıklamada, "Merkez Bankası'nın faiz artırımı Türkiye'nin sermaye hareketlerine karşı kırılganlığını azaltıyor" denildi.

"Faiz artırımı iç talebi azaltacak ve ekonomide sert iniş kaygılarını yeniden gündeme getirebilir" ifadesinin yer aldığı açıklamada, "Yüksek faizler borç geri ödemelerini zorlaştırabilir ve büyümeyi azaltabilir, bu da bankaların aktif kalitesini zayıflatabilir" değerlendirmesinde bulunuldu.