Fitch, Evergrande'nin notunu 'sınırlı temerrüde' düşürdü

Fitch’ten yapılan açıklamada Çin gayrimenkul devi Evergrande ve iştirakleri Hengda ve Tianji’nin notlarının C’den “sınırlı temerrüde” düşürüldüğü belirtildi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Açıklamada not indiriminin Tianji’nin 645 milyon dolarlık yüzde 13 tahvili ve 590 milyon dolarlık yüzde 13,75 tahvilinde ödemesiz dönem geçmesine rağmen ödeme yapılmamasını yansıttığı bildirildi.

Kaisa Group’un notunu da salı günü 400 milyon dolarlık dolar cinsi tahvil ödemesini yapmamasından sonra sınırlı temerrüde düşüren Fitch Ratings, bu tahvilin ödenmemesinin diğer tahvillerin de temerrüde düşme riskini artırdığını vurguladı.

Kaisa Çinli konut geliştiricileri arasında dolar cinsinden tahvil ihraç eden en büyük üçüncü şirket konumunda ve halihazırda 11,6 milyar dolarlık tahvil borcu bulunuyor.