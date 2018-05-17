Fitch: Dolardaki güçlenmeden en çok zarar gören Ukrayna, Türkiye ve Arjantin

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Mayıs (DHA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’de faiz oranlarının artmayla sıkılaşan finansal koşulların, toplam borcu 19 trilyon dolara ulaşan gelişen ekonomilere – en çok da Ukrayna, Türkiye ve Arjantin’e zarar verebileceğini söyledi.

Fitch raporunda on yıl önce toplam borcu 5 trilyon dolar olan gelişmekte olan ülkelerin borcunun 19 trilyon dolara fırladığını vurguladı şu tespit ve öngörüleri paylaştı:

“ABD Merkez Bankası’nın 2019 sonuna kadar en az altı kez faiz artırmasını öngörüyoruz”

“Eğer gevşek finansal koşullar beklenenden daha hızlı bir şekilde sıkılaştırılırsa gelişmekte olan ekonomilerin borcu baskı altına girebilir.

“Eğer gelişen piyasalara yönelik risk iştahı tersine dönerse, sermaye çıkışları kurlar üzerinde veya döviz rezervleri üzerinde baskı oluşturabilir.

“ABD tahvillerinin getirilerinin artması da ABD’li ve küresel yatırımcıları gelişen piyasalardan çıkmaya itebilir.

“Bu durum zaten cari açıklarını veya dış borçlarını yeniden finanse etmeye çalışan hükümetlerin üzerindeki baskıyı artırır.

“En kırılgan gelişen piyasalar Ukrayna, Türkiye ve Arjantin.

“Fitch Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Peru ve Kazakistan’da da dış borca bağımlılıklarından dolayı risk görmekte.

“Çin orta riskli bir ülke olarak değerlendiriliyor ve en büyük zorluğun orta ölçekli bankaların likidite durumları ve ekonomideki yüksek borçluluk olarak görülüyor.

“Brezilya’nın en büyük inşaat şirketlerinden Andrade Gutierrez SA Fitch’in bu yıl başından bu yana kaydettiği tek gelişen ülke borç iflası. 2017 yılında ise beş iflas gerçekleşti.”