Fitch: Dış finansmanın Türkiye'nin profilindeki kilit zayıflık

Merkez Bankası’nın açıkladığı faiz artışının zorlu dış koşullar karşısında harekete geçileceğini belirten uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ancak bunun en etkili şekilde ortaya konmadığını ifade etti.

BloombergHT'de yer alan habere göre Fitch’den yapılan açıklamada, Türkiye'deki mali sıkılaştırmanın mali disiplini gösterdiği belirtildi. Dış finansmanın Türkiye'nin profilindeki kilit zayıflık olduğu değerlendirmesinde bulunan Fitch, karmaşık para politikasının etkinliği zayıflattığını kaydetti. Ayrıca, küresel finansal koşullar sıkılaştığı zaman, ülkede cari açığın genişlemesiyle birlikte Türkiye'nin baskı altında kalabileceği belirtildi.

Türkiye'nin 2018'de % 3.9 büyümesi bekleniyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'de ekonomik büyümenin mali teşviklerin geri çekilmesiyle birlikte 2018'de yavaşlamasını beklemekle birlikte büyümenin gelecek yıl yüzde 3.9 seviyesinde olmasını öngörüyor.