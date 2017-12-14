Erdoğan "düşürün" demişti; Merkez Bankası faiz artırdı

Merkez Bankası geç likidite penceresi fazini yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e çıkardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faizlerin düşürülmesi gerektiğini söylemişti.

Banka politika faizi yüzde 8'de bıraktı. Faiz koridorunun alt bandı yüzde 7,25, üst bant yüzde 9,25'te kaldı.

Kararın ardından dolar 3,83 seviyesinden yükselerek 3,8850'yi gördü. Şu dakikalarda (14:07) dolar 3,87 seviyesinde hareket ediyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"2017 yılı genelinde toplam talep güçlü bir seyir izlerken kredilerde hızlı bir artış gözlenmiştir. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talepteki iyileşme devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.



Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve yakın dönemde yaşanan maliyet gelişmeleri beklentiler ve fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, parasal duruşun sıkılaştırılmasına karar vermiştir.



Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir."