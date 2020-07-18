Fitch’den konut kredisi uyarısı: Çok hızlı artıyor, bankaların başını ağrıtacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in gelişen ülke bankaları hakkındaki raporunu BloombergHT’ye açıklayan kurumun direktörlerinden James Watson, emlak kredilerinde çok hızlı artış yaşandığını belirterek varlık kalitesi uyarısı yaptı.

Cumhuriyet’in haberine göre bankaların varlık kalitesinin yılın sonuna doğru bozulacağını belirten Watson, “Sektör ve banka sayılarına bakacak olursak; pandemi ile alakalı olarak varlık kalitesinin etkilendiğini sayılarda görmek için erken bir dönem. Bu biraz zaman alıyor, aynı zamanda düzenleyicilerin de attığı adımlar var. Şu an biraz daha ödemelerde rahatlık sağlıyorlar ve düzenleyici tarafta bankalara biraz daha esneklik sağlıyorlar. Biz bankaların yılın ikinci yarısında varlık kalitesinde biraz daha kötüleşme rapor edilmesini bekliyoruz. Bu durum 2021 yılına kadar da uzayabilir” dedi.

Risklerin görüleceği ülkeler arasında Türkiye’nin de olduğu belirten Gelişen Piyasa Direktörü, “Asya’da Hindistan’dan bahsedebiliriz. Riskler varlık kalitesinin zayıflaması. Zaten bu bizim bazı bankaların kredi notunda indirime gitmemize sebep oldu. Tayland, Endonezya varlık kalitesinde çok büyük derecede bozulma yaşandığını ve krize dönüştüğünü görebildiğimiz ülkelerden olacak. Ortadoğu ve Afrika’da BAE ve Katar’ın altını çizebilirim. Onlar biraz daha hassas sektörlere sahipler, özellikle emlak sektöründe böyle sorunların yaşandığını söyleyebilirim. Türkiye’yi de söyleyebilirim, çok hızlı bir şekilde kredi artışı yaşanıyor. Brezilya’dan da bahsedebiliriz” dedi.