Fitch’den İzmir’e en yüksek seviye kredi notu: AAA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan değerlendirme sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uzun dönem ulusal kredi notunun en yüksek seviye olan AAA olarak teyit edildiğini açıkladı.

Birgün'ün haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz Ayı ikinci oturumunda açıklama yapan Başkan Tunç Soyer, bunun İzmir için çok iyi bir gelişme olduğunu belirterek, “Bu, kent yönetimine uluslararası güveni gösteren çok değerli bir açıklama. Moral verdi, doğru yolda olduğumuzu gösterdi, yepyeni bir iftihar vesilesi oldu” dedi.

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde İstanbul 193 firmayla birinci, İzmir’in 62 firmayla ikinci sırada yer aldığını da belirten Soyer, “Bu başarıda büyük emeği olan sanayicilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.