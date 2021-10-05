Fitch, Çinli Fantasia'nin kredi notunu 'sınırlı temerrüt' düzeyine düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, tahvil ödemesini yapamayan Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Fantasia'nın kredi notunu düşürdüler.

Fantasia'nın toplam yükümlülükleri 13 milyar dolar civarında hesaplanıyor.

Şirketin notunu dün gece B seviyesinden CCC- seviyesine düşüren Fitch, bugün de otu bir kez daha düşürerek CCC-'den RD (sınırlı temerrüt) düzeyine çekti.

Foreks'in haberine göre Fitch açıklamasında şirketin ödeme yapamadığı tahvilin daha önce açıklanan finansal raporlarda yer almadığı ve bunun da şirketin likidite sorunlarının açıklanandan daha fazla olabileceğini işaret ettiği belirtildi.

Fitch'in ardından diğer 2 büyük kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ve S&P de şirketin notlarını düşürdüler. Moody's, Fantasia'nın şirket ailesi notunu B3'ten Ca'ya çekerken not görünümünü negatif belirledi. S&P de notu CCC düzeyinden sınırlı temerrüt seviyesi olan "SD"ye indirdi.