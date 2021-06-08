Fitch, Arçelik'in nasıl Türkiye’den daha ucuza borçlandığını açıkladı: Gelirlerinin yüzde 70’i başka ülkelerden

Arçelik’in Türkiye Cumhuriyeti devletinden daha ucuza borçlanmasını değerlendiren Fitch Ratings Direktörü Çiğdem Cerit Arçelik’in Türk ekonomisine olan bağımlılığını son 5 senede azalttığını ve bundan dolayı daha ucuza borçlanabildiğini belirtti. Arçelik, Temmuz 2019’dan bu yana geçen sürenin büyük bir bölümünde uluslararası piyasalardan Hazine’ye göre daha düşük faizle borçlanmıştı.

BloombergHT'den Erol Oytun Ercan'ın haberine göre iki tahvil faizi arasındaki farkın 100 günlük ortalamasına bakıldığında ise 2020’nin ortaları haricinde Arçelik’in giderek artan bir şekilde Hazine’den daha ucuza borçlanabildiği görülüyor.

Fitch Ratings Arçelik’in kredi notunu BB’den BB+’a yükseltirken şirketin görünümünü ise sabit olarak belirledi. Türkiye’nin Fitch tarafından belirlenen kredi notu ise BB- seviyesinde bulunuyor.

Fitch Ratings Direktörü Çiğdem Cerit, Arçelik’in Türkiye ekonomisindeki değişimlerden eskisi kadar etkilenmediğini vurgularken şirketin ASEAN pazarına yatırımları ve Avrupa piyasasındaki istikrarlı gelirleriyle Türk ekonomisine bağlılığının son 5 senede azaltığını söyledi.

“Türkiye’deki satışlar Arçelik’in toplam satışlarının yüzde 30’unu oluşturuyor. Bu 10 sene önce yüzde 50’nin üzerindeydi” diyen Fitch Ratings direktörü, Arçelik’in satışlarında ihracatın artan payının şirketin Türkiye’deki tüketici talebi ve büyümeyle olan ilişkisini azalttığını belirtti.

Cerit, böylece uluslararası piyasada Arçelik için diğer Türk şirketlerine göre daha iyi ve daha ucuz finansman seçeneklerinin sağlandığını söyledi.

Arçelik’in sosyal ve çevresel konulara odaklanarak yeşil tahvil piyasasına ilk giren Türk ihraçcılardan biri olduğunu belirten Cerit, yine de Türkiye’de sınırlı sayıda şirketin uluslararası tahvil piyasasına erişiminin olduğunu ve bunların çoğunun döviz gelire sahip olduğunu vurguladı.

“Piyasalar CDS’e karşı çok hassas”

Finansal danışman Murat Yardımcı ise kredi notlarının Arçelik’in daha ucuza borçlanmasının arkasında yatan önemli sebeplerden biri olduğunu belirtirken yeşil ve sürdürülebilir tahvil ihracının da daha ucuza borçlanmada etkili olduğunu söyledi.

“Türkiye’deki fiyatlama tarafında piyasaların CDS’e karşı çok hassas olduğunu söylemek lazım” diyen Yardımcı, temeldeki iki nedenin kredi notları ve ihraç edilen tahvilin cinsi olduğunu dile getirdi.